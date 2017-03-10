Коммунист предостерег от очернения значения Великого Октября

Депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) на пленарном заседании в нижней палате парламента напомнил о распоряжении главы государства о подготовке мероприятий к столетию революции 1917 года и призывал депутатов отдать дань уважения этому историческому событию. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Признание данного события на самом высоком уровне должно положить конец стремлению оголтелых политиков очернить завоевания Октября. Это величайшее переломное событие, которое вызвало кардинальные геополитические и экономические изменения в России и всем мире», — сказал коммунист.

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Он добавил, что страна под предводительством компартии и лично Иосифа Сталина не только победила в Великой Отечественной войне, но и «достигла небывалых высот в развитии культурного и промышленного потенциала».

15 февраля историк Николай Сванидзе назвал грядущее столетие Октябрьской революции 1917 года хорошим поводом похоронить тело вождя революции Владимира Ленина. По его мнению, мавзолей на Красной площади давно утратил свое значение, но тело Ленина держат там из опасения, что определенная часть населения может обидеться при его захоронении.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке мероприятий, посвященных столетию революции в конце прошлого года.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века. Она произошла в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года.