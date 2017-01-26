КПРФ собралась дать бой «вылезшим из щелей» русофобам и антисоветчикам

КПРФ планирует в марте провести пленум, темой которого станет борьба с русофобией и антисоветизмом, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Об этом в четверг, 26 января, сообщает РИА Новости.

«Мы должны, тщательно подготовившись, дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей», — сказал Зюганов на первом заседании комитета по подготовке к празднованию 100-летия Октябрьской революции.

Лидер коммунистов отметил, что Россию не смог завоевать ни Наполеон, ни Гитлер, но «ее разгромили антисоветизмом и русофобией». Он добавил, что люди националистических взглядов захватили и Украину.

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20 января непарламентская партия «Коммунисты России» предложила ввести административную ответственность за отрицание фактов Октябрьской революции, таких как штурм Зимнего дворца или исторический залп крейсера «Аврора». В КПРФ эту инициативу не поддержали.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвященных столетию революции.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года.