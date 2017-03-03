Коммунисты предложили создать «Сталин-центр» в Кунцево

«Коммунисты России» предложили Федеральной службе охраны (ФСО) и Министерству культуры России рассмотреть возможность создания Сталин-центра на базе «ближней дачи» Иосифа Сталина в Кунцево. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает РИА Новости.

Руководство партии направило соответствующее письмо в адрес директора ФСО Дмитрия Кочнева. Документ имеется в распоряжении агентства.

«Мы имеем полное право курировать создание "Сталин-центра" в Кунцево. Здесь Сталин жил долгое время, принимал посетителей, здесь принимались важнейшие для истории страны решения», — процитировал агентству обращение председатель центрального комитета партии Максим Сурайкин.

Работу по подготовке к открытию центра и затем по его обслуживанию коммунисты планируют проводить сами. При этом дача останется на балансе ФСО. Предполагается, что «Сталин-центр» начнет функционировать уже в будущем году, когда исполнится 65 лет со дня смерти советского вождя.

«Это будет очень удобное место для москвичей, для гостей столицы, для туристов со всего мира», — считает Сурайкин.

Иосиф Сталин (Джугашвили) возглавлял СССР с конца 1920-х годов до своей смерти в марте 1953 году. Так называемая ближняя дача Сталина была построена в 1933—1934 годах. Она расположена в черте Москвы, в районе «Фили-Давыдково», недалеко от Парка победы на Поклонной горе. Известна, прежде всего, как место его кончины 5 марта 1953 года. После его смерти дачу в Кунцево планировалось превратить в дом-музей Сталина, однако после XXII съезда КПСС от этих планов отказались. До настоящего времени здание является режимным, охраняемым ФСО объектом. Экскурсии на дачу не проводятся.