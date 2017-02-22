В Ингушетии запретят ставить бюсты Сталина и называть его именем улицы

Народное собрание Ингушетии приняло в первом чтении законопроект, запрещающий увековечивать память Иосифа Сталина в республике. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу парламента региона.

«Проект закона предусматривает запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы, в том числе и ингушей», — сказал собеседник агентства.

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Речь идет о введении запрета на установку памятников Сталину, его бюстов, а также присвоение его имени улицам и населенным пунктам. Кроме того, документ признает незаконным публичное оправдание «главного организатора репрессий» и размещение портретов председателя Совета министров СССР в общественных местах с целью возвеличивания его личности, отмечает «Интерфакс-Юг».

10 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сталинскую депортацию в Казахстан и Среднюю Азию одной из самых трагичных страниц в истории республики. «Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — сказал он.

Массовая депортация ингушского и чеченского народов была произведена по указанию Сталина 23 февраля 1944 года. В этот день были высланы в Казахстан и Среднюю Азию боле 91 тысячи ингушей. Кроме чеченцев и ингушей, депортации подверглись и другие народы, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы, всего представители более 60 национальностей — около 3,5 миллиона человек.