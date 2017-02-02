Волгоградцев призвали выставить в окнах портреты Сталина

Партия «Коммунисты России» призвала волгоградцев разместить портреты Иосифа Сталина в окнах домов. Просьба содержится в поздравлении с 74-й годовщиной победы советских войск под Сталинградом, которое было опубликовано на сайте партии в четверг, 2 февраля.
«Компартия "Коммунисты России" обращается к жителям Сталинграда-Волгограда с призывом выставить в окнах домов портреты Иосифа Виссарионовича Сталина в эти дни, чтобы все видели, что сталинградцы помнят и чтят Верховного Главнокомандующего и надеются на возвращение городу исторического имени!» — отметил в поздравлении председатель партии Максим Сурайкин.
По его словам, Сталинград был символом антифашистского сопротивления. «Мы огорчены тем, что до сих пор не выполнено требование нашей партии вернуть Волгограду историческое и столь значимое название», — добавил он.
В ноябре 2012 года волгоградское отделение КПРФ инициировало сбор подписей за переименование города в Сталинград. Активисты собирали подписи в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске, Воронеже, Владимире, Ярославле, Костроме и других городах.
2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Волгоград назывался Сталинградом до
1961 года.