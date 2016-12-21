Энтео оштрафовали на сто рублей за бросок цветами в бюст Сталина

Руководителя движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (Энтео) оштрафовали за бросок букетом цветов в бюст Сталина у Кремлевской стены, сообщил он агентству «Москва».

«С действиями полиции мы абсолютно не согласны, нам предъявили обвинения как мелкое хулиганство, сказали, что мы громко кричали и мешали людям. Взяли с нас штраф в размере 100 рублей и отпустили через 30 минут», — рассказал Энтео.

Материалы по теме «Никогда христиане не были терпилами» Дмитрий Цорионов о погроме в «Манеже» и православном радикализме

Свой поступок православный активист объяснил желанием выразить свое отношение к этому историческому персонажу. «Нам, как, во-первых, христианам, во-вторых, как людям, семьи которых были репрессированы, видеть культ Сталина, как кладут цветы на его могилу, очень больно», — сказал Цорионов.

Ранее 21 декабря сообщалось, что Энтео вместе с девушкой задержали около могилы Иосифа Сталина у Кремлевской стены. Активист написал в соцсетях, что их избили коммунисты за кроткое обличение сталинизма. «Я всего лишь швырнул в него (бюст Сталина — прим. «Ленты.ру») цветы и спокойно сказал: "Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов"», — пояснил Цорионов.

Глава движения «Божья воля» провел свою акцию в день, когда глава КПРФ Геннадий Зюганов со своими соратниками традиционно возлагают цветы к могиле советского вождя в честь очередной годовщины со дня его рождения.