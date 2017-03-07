Мужчины-коммунисты вызвались установить памятник революционеркам в Москве

«Коммунисты России» предложили установить в Москве памятник женщинам-революционеркам. Партия направит соответствующее обращение в мэрию столицы сразу после Международного женского дня, сообщается на ее сайте во вторник, 7 марта.

«Давно пора увековечить в бронзе женщин-революционерок Клару Цеткин, Розу Люксембург, Надежду Крупскую, Александру Коллонтай, посвятивших свои жизни борьбе за социальное освобождение женщины, за основание этого прекрасного праздника — 8 Марта», — сказал лидер партии Максим Сурайкин.

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По его словам, скульптура, изображающая четырех революционерок, будет символизировать единство российского и зарубежного движения за права женщин. Сурайкин также добавил, что мужская половина партии готова поучаствовать в работах по установке памятника.

29 ноября «Коммунисты России» предложили назвать в честь лидера кубинской революции Фиделя Кастро столичную улицу или парк. Коммунисты также предложили дать имя Кастро XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в 2017 году в Сочи.