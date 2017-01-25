Зюганов перечитал речь Трампа и признал его революционером

Президент США Дональд Трамп показал себя на инаугурации как революционный политик, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Свое мнение он озвучил в беседе с журналистами в среду, 25 января, передает РИА Новости.

«Я внимательно перечитал речь Трампа. Я должен сказать, что это речь революционного политика», — сказал коммунист.

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Подтверждением этому стали слова республиканца о том, что он вернет власть народу и будет заниматься внутренними проблемами, а не «обслуживать НАТО, европейцев и многих других», считает Зюганов.

Он также призвал российское руководство перечитать это обращение Трампа к трудовому народу Соединенных Штатов.

Его инаугурация по пост 45-го американского президента состоялась в пятницу, 20 января. В своей речи Трамп заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу. «Начиная с этого дня мы будем руководствоваться новым принципом: Америка — прежде всего», — провозгласил президент.

10 ноября, после объявления результатов выборов американского президента, лидер КПРФ объяснил поражение оппонентки республиканца, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтом тем, что демократы «в основном торговали военными авантюрами, долларами и разрушали международные отношения».