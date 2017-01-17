Яровая обвинила CNN в попытке поссорить Трампа с Россией

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала подтасовкой работу телеканала CNN, опубликовавшего подборку интервью избранного президента США Дональда Трампа до его участия в выборах. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 января.

«Подборка CNN похожа на ябедничество, когда всеми правдами и неправдами хотели бы рассорить [Трампа с Россией] и понудить избранного президента США к антироссийской риторике», — сказала депутат.

По ее мнению, СМИ мечутся от «нелепых обвинений в ангажированности до очевидно предвзятого выискивания недружественности».Такое поведение заставляет усомниться в их авторитетности, добавила Яровая.

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Ранее во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию CNN, заявила, что у американских СМИ началась истерика. Изначально они пытались выставить республиканца как пророссийского кандидата, а теперь пошли обратным путем, подчеркнула Захарова.

16 января телеканал опубликовал подборку интервью с Трампом, в которых он, в частности, называл Россию самой большой проблемой США и выступал за санкции против Москвы. Как отмечает CNN, в марте 2014-го он согласился с бывшим кандидатом в президента Соединенных Штатов Миттом Ромни, который назвал Россию «геополитическим врагом США номер один».