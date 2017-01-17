Захарова отреагировала на упомянутые CNN слова Трампа о России до выборов

У американских СМИ «началась истерия», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала в Facebook опубликованные телеканалом CNN высказывания Дональда Трампа о России, произнесенные им до президентской гонки.

«Год крутили сюжеты о том, что Трамп "пророссийский президент". А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всем», — написала дипломат.

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16 января телеканал CNN опубликовал подборку интервью с избранным президентом США, сделанную до президентской гонки. Так, Трамп называл Россию «самой большой» проблемой Соединенных Штатов и выступал за санкции против Москвы.

В частности, 24 марта 2014 года миллиардер выразил согласие с бывшим кандидатом в президенты США Миттом Ромни, назвавшим Россию «геополитическим врагом США номер один». За три недели до этого Трамп заявил, что США могли бы использовать экономические меры в ущерб России.

15 января 2017 года в интервью газетам Times и Bild Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал политик.