Депутат увидел руку Кремля в прическе Трампа

След российских спецслужб при желании можно разглядеть в любых областях американской политики. Такое мнение высказал депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 20 января.

«В прическе Трампа можно найти руку Кремля. Именно этой прической было [оказано] влияние на американского избирателя», — сказал депутат, комментируя реакцию интернет-пользователей на салют по случаю инаугурации избранного президента США.

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Чернышов пошутил, что на американскую политику влияют еще и некоторые российские парламентские партии. «В кепочках его можно найти не руку Кремля, а руку ЛДПР», — пояснил он.

Ранее в пятницу в сети обратили внимание на причудливую аббревиатуру USR (вместо USA), которая сложилось в небе из огней салютов, запущенных в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа. В Twitter предположили, что буквы — это сокращение от названия несуществующего государства Соединенные Штаты России.

13 января депутат Госдумы Михаил Дегтярев заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказал влияние на итоги выборов президента Соединенных Штатов. Он напомнил, что незадолго до выборов лидер либерал-демократов в интервью каналу «Би-би-си» на английском языке призвал не голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В начале месяца был опубликован доклад американских спецслужб о причастности России к вмешательству в выборы США. Москва опровергает все обвинения во вторжении в американский предвыборный процесс.