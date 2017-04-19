Госдума поддержала идею о выборе опекунов родителями на случай их смерти

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий полным семьям назначать своим детям опекунов, которым их передадут в случае преждевременной смерти родителей. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

В данный момент законодательство предусматривает возможность такого выбора только для родителей-одиночек. Таким образом, не учитываются ситуации, когда мать и отец в полной семье умирают одновременно.

По мнению авторов законопроекта, такие ситуации на самом деле бывают нередко, и случае их возникновения требуется обеспечение защиты интересов несовершенного ребенка, оставшегося без обоих родителей.

«Законопроект восполняет существующий пробел в законодательном регулировании вопроса об определении опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка и предоставляет право определить такого опекуна или попечителя как единственному родителю, так и одновременно обоим родителям», — говорится в пояснительной записке.