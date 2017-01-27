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В полиции предложили упростить механизм изъятия детей из семьи

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В России увеличивается количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник участковых и подразделений по делам несовершеннолетних МВД России Елена Новосельцева. По ее словам, это говорит о необходимости менять законодательство в части экстренного реагирования на кризисные ситуации в семье.

В 2012 году, по данным Следственного комитета России, было зафиксировано 6499 преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков, а в 2015 году — уже 10 942. Как пояснила Новосельцева, большая часть обвиняемых по этой статье — родители и опекуны.

«Статистка говорит о том, что детям в семьях бывает небезопасно, — отметила она. — Мы пытаемся разобраться, почему это происходит. Означает ли это деградацию общества? У меня в голове не укладывается, чтобы отец изнасиловал собственную дочь. Но, возможно, мы больше стали узнавать о таких случаях благодаря активной позиции окружающих, соседи перестают молчать».

Вместе с тем Новосельцева указывает на то, что в действующем законодательстве отсутствует четкий механизм экстренного реагирования на кризисные ситуации. В законе не определены полномочия и обязанности полиции в случае, когда речь идет о необходимости изъять ребенка из опасного окружения.

«В статье 77 Семейного кодекса, где прописана система отобрания детей, полиции нет вообще, только органы опеки, — указала она. — То есть полиция в этой процедуре никакого участия принимать не может, даже если первой узнает о проблемах в семье. При этом закон "О полиции" предписывает нам помогать людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, защищать их. А значит, если в такой ситуации оказался ребенок, то вмешаться мы должны».

Еще одна проблема, по словам Новосельцевой, состоит в том, что сотрудники социальной службы лишь дважды в год могут прийти в семью с плановой проверкой, о которой обязаны заранее оповестить родителей. Она заметила, что к такому визиту всегда можно подготовиться, а потому «сложно упрекать органы опеки в том, что они чего-то недоглядели».

Если же детей все же забрали из семьи, сотрудники соцслужбы должны в течение недели определить, нужно ли лишать или ограничивать родителей в правах. Однако за этот срок, по мнению Новосельцевой, невозможно не только решить конфликтную ситуацию, но и провести «диагностику» семьи. «Нужно, чтобы у органов опеки появилась возможность работать иначе, а не решать эти вопросы скоропостижно», — заявила она.

10 января сотрудники органов опеки Москвы изъяли 10 детей, воспитывавшихся в семье Михаила и Светланы Дель в Зеленограде. Воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтеки. Мальчик пожаловался, что побои нанесены отцом. В этот же день его и еще девятерых приемных детей изъяли до выяснения обстоятельств. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Побои». Сам он все обвинения отвергает.

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