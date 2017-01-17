Приемная мать 10 изъятых детей подала в суд на полицию и опеку

Многодетная мать из Москвы Светлана Дель подала в суд на полицейских и органы опеки в связи с изъятием из семьи 10 приемных детей. Об этом представляющий ее интересы юрист Иван Павлов во вторник, 17 января, сообщил «Интерфаксу».

По его словам, иск направлен в Зеленоградский районный суд столицы. Дель требует признать действия чиновников и стражей порядка незаконными и вернуть детей в семью.

Также, как сообщил Павлов, поданы заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, где содержатся дети, органы опеки и полицию. Женщина требует вернуть несовершеннолетних и сообщить о правовых основаниях их изъятия.

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу — прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», — прокомментировал Павлов.

«Наша первая задача — вернуть детей в семью, после чего будем разбираться с этим произволом», — подчеркнул юрист.

10 января воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтеки, которые, с его слов, были нанесены отцом. В этот же день его и еще девятерых приемных детей изъяли до выяснения обстоятельств. Все они ВИЧ-инфицированы. Восемь были госпитализированы, двое помещены в социальный центр. Еще трое детей, в том числе один кровный, остались с родителями.

Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова заявила, что в разговоре с психологом дети подтвердили факт побоев со стороны отца. Однако Светлана Дель сказала журналистам, что ни к ней, ни к ее мужу у опеки не было претензий, и пояснила, что дети ведут активную жизнь и синяки у них появляются часто. 14 января сообщалось, что четверо из десятерых несовершеннолетних будут отданы родственникам приемных родителей 16 января, но этого пока не произошло.

Как отмечают СМИ, что в семье 13 детей (один кровный, четверо усыновленных, восемь приемных), но Дель на своей странице в Instagram пишет, что является «мамой 16 раз». Издание kp.ru поясняет, что трое старших детей уже совершеннолетние и живут отдельно от родителей.