Из московской приемной семьи изъяли более 10 ВИЧ-инфицированных детей

В Москве из приемной семьи изъяли более 10, предположительно, ВИЧ-инфицированных детей. Об этом в пятницу, 13 января, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что речь идет о 12 или 13 детях.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сообщил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка. «Все мы разбираемся с этой историей очень подробно», — сказал он.

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В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. По ее словам, 57 процентов заразились инъекционным путем.

В октябре 2015 года года Скворцова утверждала, что эпидемия ВИЧ может выйти из-под контроля к 2020-му. Это произойдет в случае, если охват лечения людей с этим заболеванием не увеличится.

В январе число ВИЧ-инфицированных в России превысило миллион человек. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году было официально зарегистрировано более 86 тысяч новых случаев ВИЧ, в 2014-м — около 85 тысяч. С момента регистрации первого случая ВИЧ в стране в 1987 году по разным причинам умерли около 205 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему, организм лишается защиты от инфекций и болезней. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2015 года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек с ВИЧ.