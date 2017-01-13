Изъятые из приемной семьи в Москве ВИЧ-инфицированные дети направлены в больницу

Десять детей, в том числе восемь с ВИЧ-инфекцией, изъяли из приемной семьи на время проверки из-за сообщения о побоях. Об этом рассказала замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Барсукова, передает Агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 13 января.

По ее словам, семья переехала в столицу из Санкт-Петербурга в 2014 году. Всего у них 13 детей — один родной (ему три года), четыре усыновленных и восемь приемных (им от четырех до 16 лет). Пять из них ходят в детский сад, воспитатели которого утром 10 января обнаружили на теле одного ребенка синяки с кровоподтеками.

«Психолог поговорил с детьми, и они в ходе беседы подтвердили факты побоев, заявив, что это сделал отец семейства. Для проведения проверки было принято решение на неопределенный срок забрать детей», — пояснила она. В настоящее время восемь ВИЧ-инфицированных малышей находятся в больнице, двое — в социальном центре, а родной ребенок и двое старших остались с родителями.

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что доставленные в медучреждение получают необходимую медицинскую помощь, пишет РИА Новости. Кроме того, готовится разрешение на их встречу с мамой.

Омбудсмен добавила, что в июле сотрудники опеки уже проверяли семью, тогда нарушений не было. «Никаких претензий к маме по их здоровью не было, вовремя покупались медикаменты, посещались соответствующие медицинские центры», — привело ее слова сетевое издание m24.ru.

Ранее в пятницу сообщалось, что из семьи изъяли 12 или 13 детей, предположительно, ВИЧ-инфицированных. При этом первоначально причины произошедшего не сообщались.

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему, организм лишается защиты от инфекций и болезней. Самой поздней стадией инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита.