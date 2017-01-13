СК начал проверку изъятия ВИЧ-инфицированных детей из приемной семьи в Москве

В Москве начата доследственная проверка по факту изъятия из приемной семьи десяти детей. Об этом в пятницу, 13 января, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей», — отмечается в сообщении.

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Ранее 13 января стало известно, что в Москве из семьи, воспитывающей 13 детей (одного родного, четырех усыновленных и восемь приемных), изъяли десятерых несовершеннолетних. Отмечалось, что восемь из них — ВИЧ-инфицированные.

Поводом стало обнаружение воспитателем детского сада на теле одного из детей синяков с кровоподтеками. В ходе беседы с психологом дети рассказали, что побои нанес отец. Восемь несовершеннолетних были направлены в больницу, двое — в социальный центр.

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, в июле сотрудники опеки уже проверяли семью, тогда нарушений не было.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Мизулина в интервью телеканалу «360» раскритиковала действия социальных работников. «Модель поведения, которую из раза в раз демонстрируют нам сотрудники органов опеки, позволяет сделать единственный вывод: им наплевать на судьбы конкретных детей. Сегодня отдали в семью, завтра так же легко забрали, как игрушку», — сказала парламентарий.

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему, организм лишается защиты от инфекций и болезней. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2015 года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек с ВИЧ.