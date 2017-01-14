Четверо изъятых из семьи приемных детей скоро вернутся к родственникам

Четверо усыновленных детей, которых изъяли из семьи в Москве, могут вернуться к родственникам уже 16 января. Об этом в субботу, 14 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Там подчеркнули, что детей планируется вернуть не в приемную семью, а именно родственникам. Договоренность была достигнута на совещании комиссии, состоявшей из представителей социального департамента столицы, органов опеки, столичного детского омбудсмена Евгения Бунимовича и юристов. Кроме того, присутствовала приемная мать детей Светлана.
Во время встречи с Кузнецовой Светлана сказала: «Я готова на все, чтобы вернуть детей: готова общаться с полицией, социальными службами — кем угодно, если это поможет прояснить ситуацию. Готова на контроль, мониторинг — все что угодно. Только бы вернуть детей». Ее заявление — приводит пресс-служба федерального уполномоченного по правам ребенка.
Что будет дальше происходить с остальными шестью детьми, также изъятыми из семьи, не уточняется.
Сама приемная мать на своей странице в Instagram написала, что ей изначально обещали вернуть детей 14 января и уже одели их, но прямо в ее присутствии заявили, что документы будут готовы только к понедельнику.
Спасибо, друзья, за поддержку! Писать нет ни сил, ни времени. Вчера до часу сидели в приюте, где Поля с Петей. Опека меняла свои показания прямо в нашем присутствии. Детей сначала одели, потом раздели обратно, выходили звонить. Сейчас говорят о понедельнике - тогда мол успеют оформить документы, чтобы выпустить детей. Предложили мне привести детей, которые со мной туда (!!!!!) и жить там всем вместе до оформления..... У меня ощущение полного абсурда, но, увы, это не сон. Прорываемся дальше. #помогитевернутьдетей
10 января воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтеки, которые, с его слов, были нанесены отцом. Его доставили в медицинское учреждение. В этот же день из этой семьи до выяснения обстоятельств изъяли еще девятерых приемных детей. Все они ВИЧ-инфицированы. Восемь были госпитализированы, двое
помещены в социальный центр. Еще трое детей, в том числе один кровный, остались с приемными родителями.
В разговоре с психологом дети подтвердили факт побоев со стороны отца. Однако Светлана в беседе с РЕН ТВ заявила: «Было сказано, что ко мне никаких претензий нет. К мужу тоже не было вопросов». Она подчеркнула, что все дети ведут активный образ жизни, поэтому синяки у них появляются часто.
Семья, в которой всего 13 детей, один из которых (самый младший, ему три года) родной, четверо усыновлены, восемь — приемные (всем им от четырех до 16 лет), около двух лет назад переехала в Москву из Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте, органы опеки неоднократно проверяли ее, но никаких нарушений обнаружено не было.