Четверо изъятых из семьи приемных детей скоро вернутся к родственникам

Четверо усыновленных детей, которых изъяли из семьи в Москве, могут вернуться к родственникам уже 16 января. Об этом в субботу, 14 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Там подчеркнули, что детей планируется вернуть не в приемную семью, а именно родственникам. Договоренность была достигнута на совещании комиссии, состоявшей из представителей социального департамента столицы, органов опеки, столичного детского омбудсмена Евгения Бунимовича и юристов. Кроме того, присутствовала приемная мать детей Светлана.

Материалы по теме «Из опеки делают СС» Что, кроме кошек и пустого холодильника, может разлучить детей с родителями

Во время встречи с Кузнецовой Светлана сказала: «Я готова на все, чтобы вернуть детей: готова общаться с полицией, социальными службами — кем угодно, если это поможет прояснить ситуацию. Готова на контроль, мониторинг — все что угодно. Только бы вернуть детей». Ее заявление — приводит пресс-служба федерального уполномоченного по правам ребенка.

Что будет дальше происходить с остальными шестью детьми, также изъятыми из семьи, не уточняется.

Сама приемная мать на своей странице в Instagram написала, что ей изначально обещали вернуть детей 14 января и уже одели их, но прямо в ее присутствии заявили, что документы будут готовы только к понедельнику.

10 января воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтеки, которые, с его слов, были нанесены отцом. Его доставили в медицинское учреждение. В этот же день из этой семьи до выяснения обстоятельств изъяли еще девятерых приемных детей. Все они ВИЧ-инфицированы. Восемь были госпитализированы, двое

помещены в социальный центр. Еще трое детей, в том числе один кровный, остались с приемными родителями.

Материалы по теме «Ситуация выстрелит еще не так» Угрожает ли России масштабная эпидемия ВИЧ

В разговоре с психологом дети подтвердили факт побоев со стороны отца. Однако Светлана в беседе с РЕН ТВ заявила: «Было сказано, что ко мне никаких претензий нет. К мужу тоже не было вопросов». Она подчеркнула, что все дети ведут активный образ жизни, поэтому синяки у них появляются часто.

Семья, в которой всего 13 детей, один из которых (самый младший, ему три года) родной, четверо усыновлены, восемь — приемные (всем им от четырех до 16 лет), около двух лет назад переехала в Москву из Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте, органы опеки неоднократно проверяли ее, но никаких нарушений обнаружено не было.