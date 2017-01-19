Возбуждено дело по факту халатности органов опеки после изъятия 10 детей

По факту халатности зеленоградских органов опеки возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«По версии следствия, 10 несовершеннолетних на протяжении длительного времени проживали в приемной семье на территории города Зеленограда (...), при этом приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не выявлен, в связи с чем несовершеннолетним причинен существенный вред их законным правам и интересам», — объяснила Иванова.

Она уточнила, что в рамках расследования будут установлены обстоятельства причинения телесных повреждений одному из несовершеннолетних. Следы побоев были выявлены у ребенка воспитателями детского сада.

Ранее руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что с семьей, где находились дети, был расторгнут договор об опеке. Опрошенные несовершеннолетние, по его словам, сказали, что отец бил их. По факту побоев одного из детей в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. «Притом что город ежемесячно выделял на содержание этих детей свыше 630 тысяч рублей», — добавил Петросян.

10 января воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтеки, которые, с его слов, были нанесены отцом. В этот же день его и еще девятерых приемных детей изъяли до выяснения обстоятельств. Все они ВИЧ-инфицированы. Восемь были госпитализированы, двое помещены в социальный центр. Еще трое детей, в том числе один кровный, остались с родителями.