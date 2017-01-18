С родителями изъятых в Москве приемных детей расторгли договор об опеке

С многодетной семьей, у которой в Москве изъяли 10 несовершеннолетних детей, расторгают договор об опеке. Об этом сообщил в среду, 18 января, руководитель департамента соцзащиты столицы Владимир Петросян, передает РИА Новости.

По его словам, «мы сегодня разговаривали с представителями СК, правоохранителями, которые заявили нам, что возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои»), и что они начинают допрос детей, и что есть акты того, что дети были многого лишены». Петросян назвал это странным, поскольку «город ежемесячно выделял на содержание этих детей свыше 630 тысяч» рублей.

«Возвращать детей в эту семью категорически нельзя, потому что все абсолютно дети категорически подтверждают факт того, что их папа бьет, они боятся этого папу», — указал руководитель департамента.

В то же время адвокат приемных родителей Евгений Смирнов опроверг информацию о возбуждении уголовного дела. «Я общался со следователем буквально 40 минут назад, и ни о каком деле речь не шла», — сказал он ТАСС. Ему также ничего не известно о расторжении договора.

Материалы по теме «Из опеки делают СС» Что, кроме кошек и пустого холодильника, может разлучить детей с родителями

17 января сообщалось, что многодетная мать Светлана Дель подала в суд на полицейских и органы опеки.

Воспитатель столичного детского сада обнаружила на теле одного из воспитанников синяки и кровоподтеки, которые, с его слов, были нанесены отцом, 10 января. В этот же день его и еще девятерых приемных детей изъяли до выяснения обстоятельств. Восемь из них ВИЧ-инфицированы, они были госпитализированы, двое помещены в социальный центр. Еще трое детей, в том числе один кровный, остались с родителями.

Позднее сообщалось, что четверо из десятерых несовершеннолетних будут отданы родственникам приемных родителей 16 января, но этого не произошло.

Всего в семье 13 детей (один кровный, четверо усыновленных, восемь приемных), а еще трое старших уже совершеннолетние и живут отдельно от родителей.