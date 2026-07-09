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23:56, 9 июля 2026Спорт

Гроссмейстер Крамник обжаловал дисквалификацию ФИДЕ

Гроссмейстер Крамник подал апелляцию на решение ФИДЕ дисквалифицировать его
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Российский гроссмейстер Владимир Крамник обжаловал дисквалификацию Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за нарушение кодекса этики. Об этом сообщается на странице спортсмена в социальной сети X.

Шахматист направил апелляцию на решение Комиссии по этике и дисциплинарным вопросам (EDC). Он потребовал аннулировать решение, признать, что разбирательство было ошибочным из-за систематических и неоднократных процессуальных нарушений.

3 июля ФИДЕ дисквалифицировала Крамника на один год. Причиной стали заявления россиянина, которые, по мнению организации, могли негативно повлиять на психологическое состояние американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.

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