Гроссмейстер Крамник обжаловал дисквалификацию ФИДЕ

Гроссмейстер Крамник подал апелляцию на решение ФИДЕ дисквалифицировать его

Российский гроссмейстер Владимир Крамник обжаловал дисквалификацию Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за нарушение кодекса этики. Об этом сообщается на странице спортсмена в социальной сети X.

Шахматист направил апелляцию на решение Комиссии по этике и дисциплинарным вопросам (EDC). Он потребовал аннулировать решение, признать, что разбирательство было ошибочным из-за систематических и неоднократных процессуальных нарушений.

3 июля ФИДЕ дисквалифицировала Крамника на один год. Причиной стали заявления россиянина, которые, по мнению организации, могли негативно повлиять на психологическое состояние американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.