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17:51, 3 июля 2026Спорт

ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Крамника

ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Крамника за нарушение кодекса этики
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала 14-го чемпиона мира Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики. Об этом сообщается на сайте организации.

Комиссия по этике назначила российскому гроссмейстеру двухлетний запрет на участие в турнирах, из которых последний год условный, с испытательным сроком три года — фактическая дисквалификация без условной части составляет один год при отсутствии новых нарушений. Дополнительно ему назначили 12 месяцев неоплачиваемой общественной работы в интересах шахматного сообщества. Решение может быть обжаловано в течение 21 дня.

Ранее ФИДЕ подала жалобу на Крамника в комиссию по этике и дисциплине из-за его публичных заявлений в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Причиной подачи жалобы стали заявления Крамника, которые, по мнению организации, могли негативно повлиять на психологическое состояние Народицкого.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.

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