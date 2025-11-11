Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:53, 11 ноября 2025Спорт

FIDE подала жалобу на обвиненного в травле российского шахматиста

FIDE подала жалобу на Крамника из-за его слов в адрес Народицкого
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Международная шахматная федерация (FIDE) подала жалобу на российского гроссмейстера Владимира Крамника в комиссию по этике и дисциплине из-за его публичных заявлений в адрес умершего американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Причиной подачи жалобы стали заявления Крамника, которые, по мнению организации, могли негативно повлиять на психологическое состояние Народицкого. В заявлении FIDE говорится, что она рассмотрит заявления, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

Ранее комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Отказ Индии и Китая от российской нефти объяснили

    Названы риски при покупке застоявшейся квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости