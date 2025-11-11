FIDE подала жалобу на обвиненного в травле российского шахматиста

FIDE подала жалобу на Крамника из-за его слов в адрес Народицкого

Международная шахматная федерация (FIDE) подала жалобу на российского гроссмейстера Владимира Крамника в комиссию по этике и дисциплине из-за его публичных заявлений в адрес умершего американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Причиной подачи жалобы стали заявления Крамника, которые, по мнению организации, могли негативно повлиять на психологическое состояние Народицкого. В заявлении FIDE говорится, что она рассмотрит заявления, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

Ранее комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.