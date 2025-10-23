FIDE рассмотрит заявления российского гроссмейстера о смерти Народицкого

FIDE рассмотрит заявления гроссмейстера Крамника о смерти Народицкого

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) начнет рассмотрение слов российского гроссмейстера Владимир Крамника, касающихся смерти американского шахматиста Дэниела Народицкого. Об этом сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

«Я совместно с Правлением FIDE официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Крамником, как до, так и после трагической гибели гроссмейстера Народицкого, в Комиссию FIDE по этике и дисциплине для независимого рассмотрения», — заявил Дворкович. Он подтвердил, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

Ранее сообщалось, что в смерти Народицкого обвинили Крамника. 19 октября Крамник после просмотра трансляции американца выразил обеспокоенность его состоянием, предположив, что он использует «нечто совсем большее, чем просто снотворное». Пользователи сети утверждали, что гроссмейстер оказал психологическое давление на Народицкого, которое, по их мнению, привело к его смерти.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. Семья спортсмена заявила о его «неожиданной кончине», подчеркнув, что Народицкий был талантливым игроком, комментатором и педагогом, которым восхищались шахматисты и фанаты по всему миру.