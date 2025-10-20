Спорт
Американский шахматист умер в 29 лет

Американский шахматист Даниэль Народицкий умер в 29 лет
Фото: www.fide.com

Американский шахматист Даниэль Народицкий умер в 29 лет. О его смерти сообщается в Telegram-канале шахматный канал «Crestbook Шахматы».

Семья спортсмена заявила о его «неожиданной кончине», подчеркнув, что Народицкий был талантливым игроком, комментатором и педагогом, которым восхищались шахматисты и фанаты по всему миру. В памяти многих он останется как страстный и вдохновляющий любитель шахмат.

Народицкий родился в США в семье иммигрантов из СССР. В 2015 году он представлял сборную США на командном чемпионате мира в Цахкадзоре. Также шахматист активно работал комментатором и стримером.

В рейтинге Международной шахматной федерации Народицкий занимал 151-е место, а среди американских шахматистов — 17-е.

