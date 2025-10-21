Спорт
В смерти Народицкого обвинили российского гроссмейстера

Гроссмейстер Крамник заявил о прогнившей системе после смерти Народицкого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Владимир Крамник, комментируя информацию о смерти американского шахматиста и комментатора Даниэля Народицкого, заявил, что ранее призывал обратить внимание на наличие у него проблем. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

В воскресенье Крамник после просмотра трансляции американца выразил обеспокоенность его состоянием, предположив, что он использует «нечто совсем большее, чем просто снотворное». Гроссмейстер публично призвал близких Народицкого вмешаться, а позже рассказал, что записи с трансляций были удалены для «защиты репутации». После известия о смерти американского шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к его смерти.

«Это обошлось нам слишком дорого. Я кричал о серьезных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его "друзья" лишь прятали это и заметали следы, вся эта система прогнила насквозь», — заявил он.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. Семья спортсмена заявила о его «неожиданной кончине», подчеркнув, что Народицкий был талантливым игроком, комментатором и педагогом, которым восхищались шахматисты и фанаты по всему миру.

    Все новости