На Украине разгорелся скандал вокруг закупки гранатометов 1980-х годов вместо новых

Офис генерального прокурора Украины сообщил о масштабных нарушениях при поставках оружия для нужд Вооруженных сил страны, передает РИА Новости.

Государственное предприятие «Агентство оборонных закупок» заключило контракт с частной фирмой на приобретение шести тысяч одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. Общая стоимость сделки превысила 637 миллионов гривен (около 14,3 миллиона долларов США).

Согласно документации, поставщик обязался передать военным изделия 2024-2026 годов выпуска. Однако еще до подписания соглашения командование сил логистики ВСУ предупреждало закупщика о низкой эффективности данной модели и рекомендовало рассмотреть альтернативные варианты. Несмотря на это, договор был заключен, а подрядчик получил аванс в размере 318,5 миллиона гривен (примерно семи миллионов долларов).

В мае 2026 года первая партия — более трех тысяч гранатометов — поступила в одну из воинских частей. Оружие было оставлено на временное хранение. При осмотре выявились признаки перемаркировки: под новыми наклейками обнаружились старые бирки на чешском языке, а на деталях — следы значительного окисления. После снятия этикеток установлено, что комплектующие были произведены в 1986-1988 годах. Убытки государства составили сумму выданного аванса — 318,5 миллиона гривен.

По факту возбуждено уголовное производство по статье «Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период». Правоохранители провели 13 обысков в офисах государственного предприятия, компании-поставщика, а также по местам жительства фигурантов дела.

Ранее евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС. Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.