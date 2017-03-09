Топилин назвал бесплатные квартиры приманкой для опекунов

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин назвал приманкой бесплатную квартиру, полагающаяся ребенку-сироте под опекой. По его словам, эта мера не распространяется на случаи усыновления попечителями, что, в свою очередь, создает сбои в системе предоставления жилья, передает ТАСС.

«Если усыновишь, то дитя уже не сирота, а если не усыновишь, то квартира светит, — сказал Топилин, — Если эта норма есть, ее надо исполнять. Может быть не обязательно предоставлять в собственность жилье».

Согласно российскому законодательству об усыновлении и опеке дети-сироты могут получить благоустроенные квартиры по окончании пребывания в учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях. Если у ребенка есть в собственности другое жилье, это право не реализуется.

23 января в Красноярском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении чиновника, предоставившего сироте дом из железнодорожных шпал. Там отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, межкомнатные двери, тамбур, при этом из средств бюджета на дом было выделено 878 тысяч рублей.