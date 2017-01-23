Купившего сироте дом из шпал чиновника отдали под суд на Урале

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, без необходимого осмотра, принял в муниципальную собственность частный жилой дом, расположенный в селе Кунашак. Объект недвижимости не соответствовал требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил: стены дома были построены из железнодорожных шпал, сообщает РИА Новости. В доме отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, межкомнатные двери, тамбур.

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За несоответствующий нормам дом из средств бюджета было выплачено 878 тысяч рублей. Он был приобретен властями в рамках программы предоставления жилья детям-сиротам — бывшим воспитанникам детских домов.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Сделка по приобретению дома по решению суда была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшему будет предоставлено жилое помещение, соответствующее требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, отметили в СК.