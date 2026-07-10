В МИД рассказали о планах Прибалтики депортировать русскоязычных

МИД РФ: Страны Прибалтики готовят массовую депортацию русскоязычных

Власти стран Прибалтики готовят массовую депортацию русскоязычных, мера затронет даже пожилых граждан. Об этом рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, его заявление приводит РИА Новости.

«Балтийские режимы открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, включая пожилых», — сказал Лукьянцев.

Ранее дипломат заявил, что власти стран Прибалтики открыли охоту на активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией.