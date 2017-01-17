Путин затруднился представить Трампа с девушками «пониженной соцответственности»

Президент Владимир Путин усомнился в том, что избранный американский лидер Дональд Трамп встречался с девушками «пониженной социальной ответственности» в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 17 января.

«Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», — сказал глава государства.

Когда Трамп приезжал в Москву несколько лет назад, он не занимался политикой, отметил Путин. «Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером?» — сказал президент, подчеркнув, что информация о встречах Трампа с девушками легкого поведения — «полный бред» и фальшивка.

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«Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», — добавил Владимир Путин.

Вместе с тем он напомнил, что не знаком с республиканцем и не знает о его планах на посту американского лидера. «У меня нет никаких оснований ни нападать на него, критиковать его за что-то, ни защищать, как бы то ни было», — сказал глава государства.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» Трампа с Россией. В центре внимания оказался фрагмент досье, в котором рассказывается о его поездке в Москву в 2013 году. Британский шпион утверждает, что бизнесмен поселился в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», где когда-то останавливались Барак и Мишель Обама, и встретился там с девушками легкого поведения.