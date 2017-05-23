«Отцовский комитет» предложил взимать алименты с инициаторов развода

Общественное движение «Отцовский комитет» предложило обязать выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка инициатора расторжения брака. Соответствующая поправка в Семейный кодекс была направлена на рассмотрение премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает RT.

«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95 процентов примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства», — заявил глава движения Игорь Серебряный. Также инициатора развода предложили лишать права претендовать на проживание с детьми.

Предполагается, что данная мера должна вступать в силу в спорных случаях.

В феврале Минюст предложил прекращать поиск должников алиментов через год безуспешных попыток их обнаружить. В ведомстве объяснили, что это позволит обеспечить своевременную защиту прав детей на получение пенсии по случаю потери кормильца.