Минюст объяснил предложение прекращать поиски должников по алиментам через год

Министерство юстиции России объяснило свою инициативу о прекращении поисков должников алиментов через год безуспешных попыток их обнаружить. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости.

«Реализация законопроекта позволит обеспечить своевременную защиту прав детей на получение пенсии по случаю потери кормильца в тех случаях, когда должник по алиментным обязательствам безвестно отсутствует», — отметили в ведомстве.

В то же время в Общественной палате и в Совете Федерации идею раскритиковали, сообщает РИА Новости. «Эта постановка вопроса в корне неверная, я категорически против такой инициативы. Надеюсь, и мои коллеги не поддержат ее», — отметила член комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Днем ранее стало известно, что Минюст разработал законопроект, согласно которому исполнительное производство должно прекращаться, если в течение 12 месяцев розыск должника алиментов не дал результатов, а всевозможные меры по обнаружению его места нахождения оказались исчерпаны. «Исполнительный документ в этом случае предлагается возвращать взыскателю и разъяснять ему право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим», — объяснили в ведомстве.

В январе Минюст разработал законопроект, который предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника. В ведомстве заявили, что мера коснется только тех, чьи жилищные условия «явно превышают» потребности.