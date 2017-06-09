В Госдуме отмежевались от инициативы создать совет блогеров

Предложение о создании при Госдуме совета видеоблогеров является частной инициативой парламентария, а не коллективной идеей, заявил глава комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Rambler News Service.

«Создание некоего "совета блогеров" в Госдуме является личной инициативой депутата от ЛДПР», — заявил Левин. Парламентарий отметил, что это не имеет никакого отношения к решению Государственной Думы.

Остальные депутаты также могут выдвигать подобные идеи «и попытаться вслед за коллегой Власовым повысить свою цитируемость в интернете», подчеркнул Левин.

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Кроме того, глава комитета отметил, что в настоящее время ничто не мешает блогерам с активной гражданской позицией, специализирующимся на той или иной тематике, входить в экспертные советы, которые существуют при комитетах.

20 мая депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), являющийся самым молодым парламентарием, обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой создать совещательный орган при парламенте, состоящий из популярных интернет-блогеров. «Мы должны понимать, что сейчас новое время. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в сети», — заявил 21-летний Власов.

22 мая на парламентских слушаниях по молодежной политике в ГД выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская). Она призвала депутатов наконец разобраться в социальных сетях.

В конце апреля начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках», Twitter и Facebook.