Депутат от ЛДПР объяснил свой интерес к сотрудничеству с Сашей Спилберг

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, предложивший видеоблогеру Саше Спилберг (Александре Балковской) стать его помощницей, надеется с ее помощью усовершенствовать механизм разработки законопроектов. Об этом парламентарий рассказал «Ленте.ру» в пятницу, 26 мая.
«Я хотел бы, чтобы она участвовала в процессе обсуждения законодательных инициатив, то есть она могла обращаться к своим читателям — у нее их 10 миллионов, это очень хороший охват», — сказал он.
По мнению Свинцова, тексты законопроектов перед внесением в Госдуму следует публиковать на популярных интернет-площадках, где граждане смогут оставлять свои отзывы. «Это очень быстрый инструмент для общения с избирателями. Наши аналитики быстренько посмотрят, какие есть нюансы», — отметил депутат.
Несмотря на то, что 19-летняя Саша Спилберг не интересуется политикой, она не против сотрудничества, уверен он.
«Я связывался сегодня с ее отцом, который координирует ее работу, он сказал, что она не хочет идти в политику в классическом понимании, то есть она не хочет получать партийный билет, не хочет получать удостоверение депутата, — пояснил Свинцов. — Но сотрудничать, помогать не только мне, но и вообще депутатам Госдумы и другим чиновникам она готова».
Депутат также добавил, что готов взаимодействовать и с другими видеоблогерами: «Буду рад работать со всеми!»
22 мая в ходе выступления на парламентских слушаниях по молодежный политике в Госдуме Балковская призвала депутатов наконец разобраться в социальных сетях.