Милонов задумался о создании анонимного Telegram-канала «Мистер гомофоб»

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что ему было бы интересно вести анонимный канал в Telegram, хотя он и не считает его лучшим мессенджером. Слова парламентария приводит телеканал «360» в среду, 24 мая.

«Предположим, "Мистер гомофоб", чтобы никто не догадался. И там вести что-нибудь анонимное и инсайдерское — это было бы любопытно», — сказал политик.

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По словам Милонова, сам он читает в Telegram несколько страниц, которые ведут его знакомые. «От многих каналов, на которые я подписался в самом начале, через какое-то время я отписался, потому что второсортная сплетня из сосисочного буфета Думы — это неинтересно», — отметил он.

Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что завел личный канал в Telergram. В первом посте он призвал пользователей не вестись на фейковые аккаунты. «Я здесь и я настоящий», — подчеркнул Кадыров.

Госдума запустила официальные аккаунты во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках», Twitter, Facebook и Telegram 27 апреля. При этом уже на следующий день нижняя палата парламента отказалась вести канал в Telegram.