Госдума освоила соцсети и завела канал в Telegram

Госдума запустила официальные аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщается на странице нижней палаты парламента в Facebook в четверг, 27 апреля.

«27 апреля, в День российского парламентаризма, мы начинаем наш долгий путь по освещению думской повестки в социальных сетях», — отмечается в сообщении.

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Помимо Facebook, сообщения о работе Госдумы будут публиковаться в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter. Кроме того, нижняя палата парламента открыла канал в мессенджере Telegram. На момент написания заметки на него подписались 45 пользователей.

Сообщения в социальных сетях и мессенджере не дублируют друг друга. Так, в Telegram представлена подборка новостей, на странице во «ВКонтакте», помимо новостного контента, есть разъяснительные и познавательные посты. Например, в соцсети размещена информация о принятом Госдумой на прошлой неделе законе, запрещающем использовать бранные слова и цифры в именах детей. Пост сопровождает карточка с подборкой самых странных имен.

23 апреля появление официальных аккаунтов Госдумы в соцсетях анонсировали «Ведомости». Издание отмечало, что за содержание каналов будут отвечать профессиональные журналисты. Кроме того, руководство нижней палаты парламента поручило модернизировать основной сайт.