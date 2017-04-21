Бранные слова и цифры запретили использовать в детских именах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий в имени детей использовать цифры, бранные слова и символы. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Кроме того, не допускается использование буквенно-цифровых обозначений, указаний на ранги, должности и титулы.

Однако документ позволяет давать ребенку двойную фамилию, составленную из фамилий родителей, записанных через дефис. Больше двух слов в фамилии не допускается.

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Автор инициативы — сенатор Валентина Петренко. Отмечается, что документ должен защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей.

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей, в апреле 2016 года.

В 2014-м в Пермском крае родился ребенок, которого назвали Люцифером Константиновичем Меньшиковым. Его младшему брату дали имя Вольдемар.

В 2002 году в Москве ребенку дали имя БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). ЗАГС отказался оформлять документы с таким именем ради защиты прав ребенка. Родители мальчика обращались в Страсбургский суд, однако в рассмотрении дела им было отказано. Официальных российских документов у Боча нет до сих пор, только свидетельство о рождении, выданное организацией «Всемирное Правительство Граждан Мира», на основании которого мальчика устроили в школу.