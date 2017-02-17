Житель Орловской области стал Демоном Люциферовичем Антихристом

Житель Орловской области решил сменить данное при рождении имя на Демон Люциферович Антихрист, сообщает издание «Орловские новости». В областном ЗАГСе это изменение подтвердили, но комментировать не стали.

«Судя по тому, какое имя мужчина избрал для себя, он является приверженцем сатанизма», — предположили там. По информации издания, до того, как стать Демоном Антихристом, мужчина был Николаем Макаровым.

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Также газета выяснила, что Демону Антихристу 43 года, он считает себя последователем «Армии Сатаны» и утверждает, что может видеть спиной. Соседи Демона по его родному поселку Нарышкино рассказали «Орловским новостям», что он периодически проходит курсы лечения и состоит на психиатрическом учете.

В 2014 году семья молодых сатанистов из Перми назвала своего ребенка Люцифером. Спустя год у них появился еще один мальчик, ему дали имя Вольдемар. Мать Люцифера Наталья рассказала, что знакомые семьи ласково называют их первенца «Листиком».