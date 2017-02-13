Житель Урала стал Джеком Дэниэлсом

Жители Урала в 2016 году поменяли традиционные имена на Люцифера и Джека Дэниэлса. Об этом рассказала замначальника управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова, сообщает РИА Новости.

«В 2016 году у нас зарегистрировано 2,3 тысячи актов об изменении имени и фамилии. Основные причины этого — желание граждан взять добрачную фамилию, фамилию матери или отца, бабушки или дедушки, один случай связан с крещением. Не обошлось без курьезов, например Иван стал Тамерланом, Ренат — Люцифером. Обычно одного года хватает на такую забаву, часто граждане потом возвращают свое прежние имена», — заметила Никонова.

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Она добавила, что родившихся на Урале детей в минувшем году назвали Одиссеем, Ермаком, Элтоном, Багирой, Дурдоной, Ландышем, Луной и Радостью.

Также, по словам Никоновой, в 2016 году жители региона взяли себе фамилии Царь, Король, Лорд, Граф, Рокфеллер, Мудрый, Почтеннейший, Великая, Счастливая, Красивая.

Во Владимирской области в январе родители сменили имя двухлетнему сыну с Расула на Путина. Родившийся в феврале двоюродный брат мальчика получил имя Шойгу.

Ранее в Перми в семье сатанистов Меньшиковых детей назвали Люцифером и Вольдемаром.