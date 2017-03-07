Госдума одобрила запрет на имена с цифрами и аббревиатурами

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий регистрировать детей под именами, содержащими цифры, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику, сообщает РИА Новости.

Автор инициативы — сенатор Валентина Петренко. Как говорится в пояснительной записке, в законодательстве отсутствуют нормы, обязывающие родителей давать детям имена, которые не нарушают их прав. «Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. Сотрудники органа ЗАГС не могут каким-либо образом повлиять на выбор родителей», — отмечается в документе.

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Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей, в апреле 2016 года.

В 2002 году в семье московских художников родился ребенок, которого они решили назвать БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). ЗАГС отказался оформлять документы с таким именем, объяснив решение защитой прав ребенка. Суд согласился с этими доводами. Родители мальчика обращались в Страсбургский суд, однако в рассмотрении дела им было отказано. Официальных российских документов у Боча нет до сих пор, только свидетельство о рождении, выданное организацией «Всемирное Правительство Граждан Мира», на основании которого мальчика устроили в школу.

В 2014 году в Пермском крае предложили составить список запрещенных имен. Поводом стало рождение ребенка, названного Люцифером Константиновичем Меньшиковым. Его младшему брату дали имя Вольдемар.

