Югорского депутата попросили извиниться за пост о мусоре

Комиссия по этике городской Думы Югорска признала факт нарушения депутатской этики парламентарием Антоном Пантиным. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 24 января.

«Уверен, что нападки такого рода на представителя Общероссийского народного фронта (ОНФ), который уличает местную власть в плохом исполнении своих обязанностей, получит свою негативную оценку в региональных и федеральных органах власти», — заявил парламентарий.

На Пантина поступила жалоба от муниципального предприятия «Югорскэнергогаз», которое является ответственным за вывоз и утилизацию бытовых отходов в городе. В обращении говорилось, что запись депутата в соцсети портит деловую репутацию компании и не соответствует действительности.

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На заседании комиссии по регламенту, нормотворчеству и этике гордумы, которое состоялось 24 января, Пантину рекомендовали извиниться и опубликовать опровержение. Народный избранник убежден, что извиняться ему не за что. По словам парламентария, если вопрос будет вынесен на заседание Думы, то ему могут объявить порицание, а также лишить права голоса.

Пантин в период новогодних каникул опубликовал на своей странице в социальной сети видеоролик, на котором запечатлены горы мусора, лежащие прямо на улицах. В комментарии к видео он написал, что вывозом мусора занимается МУП «Югорскэнергогаз».

16 декабря 2016-го в парламенте Санкт-Петербурга поддержали законопроект, который обязывает госслужащих при вступлении в должность сообщать об имеющихся аккаунтах в соцсетях.

1 июля того же года вступила в силу новая статья закона «О государственной гражданской службе», которая обязывает чиновников отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях. Предполагается, что 1 апреля они предоставят информацию о том, в каких социальных сетях и форумах участвуют и под какими именами.

