Милонов сравнил использование детьми соцсетей с походом по барам

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов сравнил использование детьми социальных сетей с посещением ими пивных баров. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва» в среду, 19 апреля.

«Давайте не будем пускать детей гулять ночью к Ленинградскому вокзалу, давайте не будем ходить с детьми в пивные бары, там им не место. Не место детям и в социальной сети», — сказал парламентарий в ходе заседания нижней палаты парламента.

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10 апреля Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий россиянам пользоваться социальными сетями в рабочее время. Кроме того, согласно документу, доступ в соцсети заблокируют для лиц до 14 лет.

Глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Леонид Левин заявил, что реализация данного законопроекта отбросит Россию в число стран третьего мира в части защиты прав граждан.

В свою очередь, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 62 процентов россиян поддерживают инициативу о законодательном запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями.