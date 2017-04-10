Две трети россиян одобрили запрет на пользование соцсетями до 14 лет

Около 62 процентов россиян поддерживают инициативу о законодательном запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Против данного предложения высказалась треть опрошенных (35 процентов).

Инициативу о регистрации в социальных сетях по паспорту отрицательно восприняли 52 процента респондентов. Идею поддержали 39 процентов участников исследования.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 6 апреля. В нем приняли участие 600 человек, вероятность ошибки не превышает 4,5 процента.

Ранее в апреле заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», предлагающий запретить пользоваться интернетом детям до 14 лет. Остальные граждане должны при регистрации указывать паспортные данные и создавать только один аккаунт под настоящим именем. За нарушение предлагалось штрафовать соцсети и пользователей.

В конце марта уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предлагала обсудить запрет на регистрацию в соцсетях до 14 лет.