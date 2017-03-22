Детский омбудсмен предложила запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила рассмотреть все возможные способы контролировать детей в интернете, в числе которых запрет на регистрацию в социальных сетях до 14 лет. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости.

«Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос на самом деле от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты», — заявила она журналистам.

Омбудсмен также сказала, что полностью оградить детей от интернета нельзя, потому что он выполняет и полезные функции, например, помогает в образовательном процессе.

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В январе 2017 года в России начала приобретать популярность игра «Синий кит», по правилам которой детям дают задания «кураторы», а конечной целью считается смерть. На фоне якобы участившихся случаев самоубийств, которые школьники совершают, выполняя эти задания, 10 марта российское правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за доведение несовершеннолетних до суицида. В УК РФ может быть введена новая статья, в соответствии с которой наказание за указанное деяние будет предполагать лишение свободы на срок до шести лет.

Вопрос безопасности подростков в интернете в стране обострился в прошлом году, а в ноябре 2016-го был задержан администратор групп смерти во «ВКонтакте» Филипп Будейкин (известный в сети под именем Филипп Лис), способствовавший доведению детей до самоубийства. На тот момент следователи Санкт-Петербурга установили 15 потерпевших, состоявших в этих группах и покончивших с собой.

