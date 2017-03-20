Яровая предложила обсуждать тему киберугроз на уроках ОБЖ и информатики

Вопросам влияния информационных технологий на здоровье человека необходимо уделять внимание в рамках школьных программ по ОБЖ и информатике, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Такое мнение она высказала на селекторном совещании на тему «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних», передает «Парламентская газета» в понедельник, 20 марта.

Депутат сообщила, что уже направила письмо министру образования Ольге Васильевой с просьбой разработать методические рекомендации для учителей и родителей по выявлению учащихся, оказавшихся под влиянием игровой и интернет-зависимости.

Кроме того, она предложила обязать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также профильные подразделения полиции выявлять и пресекать случаи вовлечения взрослыми детей в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни.

«Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должны активнее взаимодействовать между собой и включиться в работу по выявлению суицидального контента и детей, вовлеченных в опасные игры», — заявила Яровая.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совещания отметила, что рост числа самоубийств в России в 2016 году составил почти 60 процентов. Одной из причин этого явления она назвала деятельность «групп смерти» в соцсетях, сообщает РИА Новости.

10 марта российское правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству, который внесла на рассмотрение нижней палаты парламента Яровая. Речь идет о возможности введения в УК новой статьи, предполагаещей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет за создание так называемых групп смерти, отмечает «Парламентская газета».