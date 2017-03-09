Путин поддержал идею уголовной ответственности за пропаганду суицида в сети

Президент России Владимир Путин назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства, и заявил о поддержке инициативы распространить на них уголовную ответственность. Об этом глава государства заявил на коллегии МВД России, передает «Интерфакс» в четверг, 9 марта.

«В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой я бы хотел сказать отдельно. Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид», — отметил президент.

По словам Путина, «преступники — а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление — прежде всего, нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Он добавил, что поддерживает инициативу депутатов Госдумы расширить в законодательстве перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства.

Ранее 9 марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая анонсировала внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, предлагающего наказание в виде восьми лет лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

В феврале Следственный комитет России объявлял о подготовке обращения к высшему руководству страны и главам ведомств с просьбой выработать меры противодействия «группам смерти» в социальных сетях, в которых организуются «игры на выживание» или «игры на вымирание».

В ноябре 2016 года по делу об организации «групп смерти» во «ВКонтакте» был арестован Филипп Будейкин, известный также как Филипп Лис. По данным следователей, его действия повлияли на решение 15 подростков покончить жизнь самоубийством.