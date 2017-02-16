В Омске объявили в розыск склоняющих детей к суициду через соцсети

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту склонения двух 13-летних школьниц к самоубийству через группы в социальных сетях. Об этом следственное управление СКР по региону сообщило на своем сайте.

По предварительным данным, ученицы состояли в закрытых группах, модераторы которых давали им «опасные для здоровья задания». Конечной целью этих заданий было доведение подростков до самоубийства, полагают следователи. К такому выводу пришла мать одной из школьниц, когда стала расспрашивать дочь о том, что за странный символ нацарапан у нее на руке. Она убедилась в том, что девочка выполняла задание, полученное от администратора такой группы, проверив ее переписку в соцсети.

Следствие устанавливает личность причастных к преступлению, допрашивает потерпевших, изымает у них компьютерную технику, выясняет, кто еще мог попасть под влияние таких сообществ в социальных сетях. Следственные органы также намерены организовать профилактические мероприятия с целью не допустить самоубийств.

Омские следователи призывают родителей проверять переписку детей в соцсетях и при возникших подозрениях «немедленно позвонить по телефону доверия Следственного управления».

Дела, связанные с «группами смерти», возбуждены и в других регионах страны. В ноябре 2016 года был арестован организатор одного из таких сообществ во «ВКонтакте» Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис. Следствие установило, что молодой человек подстрекал подростков к суициду с помощью игры. Действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.