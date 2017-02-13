Яровая предложила уголовное наказание за склонение детей к суициду

В Госдуме подготовили законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за склонение детей к суициду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Авторы законопроекта предлагают подвергать уголовному преследованию людей, содействующих суициду «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств». Также ответственность будет наступать за устранение препятствий для совершения самоубийства и за обещание скрыть средства или орудия самоубийства.

Законопроект расширит действующий состав статьи Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства. В настоящее время ответственность наступает, если суицид произошел вследствие унижений.

Яровая отметила, что в 2016 году в России с собой покончили 820 детей. «Ведется война против детей, настоящая преступная деятельность, очень продуманная, организованная, целенаправленная и имеющая последствия», — приводит слова депутата ТАСС.

В феврале Следственный комитет России объявил о подготовке обращения к высшему руководству страны и главам соответствующих ведомств с просьбой выработать меры противодействия «группам смерти» в социальных сетях. В ведомстве констатировали, что огромную опасность представляют «игры на выживание» или «игры на вымирание», организовываемые в интернете лидерами «групп смерти».

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» в сети «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов таких сообществ Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис. Следственные органы установили, что молодой человек подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По их данным, его действия повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.