СКР предложит выработать меры противодействия «группам смерти»

Следственный комитет России подготовит обращение к высшему руководству страны и главам компетентных ведомств с просьбой принять меры противодействия «группам смерти» в социальных сетях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства по итогам приема граждан, который в среду, 8 февраля, провел председатель СКР Александр Бастрыкин.

Отмечается, что ведомство предложит совместно выработать необходимые меры реагирования и противодействия в связи с проблемой склонения подростков к суицидам.

Правоохранители констатируют, что все большую опасность стали представлять собой «игры на выживание» или «игры на вымирание», организованные в интернете создателями «групп смерти».

«Следователи ежедневно выявляют все новые сообщества, которые ставят своей целью уничтожение молодежи», — подчеркнули в СКР.

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» в сети «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов таких сообществ Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис. Его обвинили в доведении подростков до самоубийства.

Следственные органы установили, что молодой человек через паблики подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следователей, действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, однако им удалось избежать смерти.

Будейкин был помещен под стражу в следственный изолятор в петербургской тюрьме «Кресты». В начале февраля врачи психиатрической больницы признали его вменяемым.